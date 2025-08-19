Banka Izdvajamo Vesti

Blage promene kursa dinara prema evru i dolaru!

19.08.2025.
Blage promene kursa dinara prema evru i dolaru!

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1731, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Kurs dinara u odnosu na dolar danas oslabio je za 0,2 odsto i iznosi 100,2937.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 5,7 odsto, a od početka godine jači je za 12,1 odsto.

