Biblioteka u Zaječaru obeležava Dan dečje knjige i 160 godina Čitališta

Već petnaest godina unazad, zaječarska Biblioteka obeležava Međunarodni dan dečje knjige, 2. aprila, na dan rođenja Hansa Kristijana Andersena.

Ova godina je posebna jer se obeležava 160 godina od osnivanja Čitališta u Zaječaru.

Tema za ovogodišnje radove dece – priče, pesme, stripove ili crteže – glasi: „Avanture jedne knjige od papirusа do piksela“.

Deca su pozvana da osmisle kako će Biblioteka izgledati za 20, 50 ili 100 godina, kako je nastala knjiga i biblioteke, ili da prikažu svoju viziju prema sopstvenoj mašti.

”Pripremićemo bedževe i zahvalnice, a najmaštovitiji radovi i njihovi stvaraoci biće nagrađeni knjigom. Radove doneti na Dečje odeljenje biblioteke do 27. marta, izložba će biti postavljena na Dečjem odeljenju, a družimo se i uručujemo zahvalnice, bedževe i knjige u 17 časova na dan obeležavanja 2. aprila 2026.” navode iz biblioteke ”Svetozar Marković”.

Zajecaronline/N.B.

