BESNE POŽARI U ŠPANIJI I PORTUGALIJI! U poslednje tri decenije nikad gora vatrena stihija!

BESNE POŽARI U ŠPANIJI I PORTUGALIJI!

Požarima je trenutno najpogođenije Iberijsko poluostrvo.

Za Španiju je ovo najkatastrofalnija godina, ako govorimo o požarima – još od 1994. godine.

Šumski požari su ogromna katastrofa širom sveta, a do sada je mnogo hektara šuma izgorelo, što se može, na primer, uporediti sa trećinom Belgije, piše Politico.

Evropski informacioni sistem za šumske požare (EFFIS) navodi da je do sada uništeno 1.016.000 hektara, što je poslednji put zabeleženo pre 19 godina. Gotovo dve trećine te površine izgorelo je nakon 5. avgusta, kada je brojka dostizala čak 380.000 hektara.

Dok je u Španiji nestalo više od 400.000 hektara šuma, u Portugaliji je vatra progutala više od 270.000 hektara, To je oko tri odsto ukupne teritorije zemlje.

Veliko upozorenje je i zbog velike količine ugljen-dioksida. Nadležni kažu da bi Evropska unija mogla da se suoči sa potpuno novim rekordom emisija zagađenja povezanih sa vatrom.

Zajecaronline.com V.M./Alo

