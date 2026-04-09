“BALKAN NE SME DA BUDE SINONIM ZA ZNOJAVU PEVALJKU”: Karleuša brutalno o Tei Tairović

Pop pevačica Jelena Karleuša osvrnula se na Balkan i na našu produkciju, te istakla da zaslužujemo da idemo napred, a ne kako ona tvrdi, da nazadujemo kada je red o muzici.

Jelena se oglasila putem društvene mreže Fejsbuk, gde je u poslednje vreme često aktivna, te istakla da “Balkan ne sme biti sinonim za znojavu pevaljku koja igra trbušni ples”.

“Srbija i čitav Balkan zaslužuje da se ide napred, da se umetnici bore da pomeraju granice, kako u muzici, tako i u produkciji, trudu, ulaganju, odricanju, talentu, želji… Balkan ne sme biti sinonim za znojavu pevaljku koja igra trbušni ples, Balkan zaslužuje da bude svet kog svi slede, kopiraju, cene!”, napisala je Jelena na svom profilu, a mnogi u komentarima pišu da su se uvrede odnosile na Teu Tairović, sa kojom je pevačica već godinama u estradnom ratu.

Karleuša je juče brutalno isprozivala koleginicu Teu Tairović nakon što je objavila fotografije iz Muzeja Tošeta Proeskog koji je posetila u sklopu svoje turneje u Makedoniji.

Na slikama se vidi da se Tairović u jednom trenutku i zaplakala što je Jelena dočekala na nož.