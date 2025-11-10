ATP lista: Alkaraz prvi, Đoković sada na četvrtoj poziciji

Najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju na najnovijoj ATP listi i od danas je četvrti igrač sveta sa 4.830 bodova, dok je prvo mesto preuzeo Španac Karlos Alkaraz sa 11.050 poena.

Đoković je pre dva dana osvojio turnir u Atini pošto je u finalu pobedio Italijana Lorenca Muzetija 4:6, 6:3, 7:5. Srpski teniser je trijumfom u glavnom gradu Grčke stigao do 101. titule u karijeri, a potom je objavio da neće učestvovati na Završnom ATP turniru, koji je u nedelju počeo u Torinu.

Alkaraz je preuzeo prvo mesto na ATP listi od Italijana Janika Sinera, koji je trenutno drugi igrač sveta sa 10.000 bodova. Siner je izgubio 1.500 bodova, koje je zaradio osvajanjem titule na završnom ATP turniru prošle godine u Torinu.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

