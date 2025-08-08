Asfaltiranje u naselju Savača: Poboljšanje uslova života

Gradonačelnik Bora, Aleksandar Milikić, posetio je radilište u naselju Savača, gde se nakon više od 40 godina postavlja asfalt.

Ovaj projekat će obezbediti uređenje prilaza za oko 40 domaćinstava, što će značajno poboljšati životne uslove u tom delu grada.

Do sada su završeni radovi na javnoj rasveti i vodovodnoj mreži, a u budućnosti je planirana izgradnja kanalizacione infrastrukture.

„Nastavićemo da i narednih godina, u saradnji sa našim sugrađanima, kreiramo budžet koji odgovara njihovim potrebama. Ovih dana počinje izrada budžeta za narednu godinu i pozivam sve meštane da se uključe — da dođu, pitaju, predlažu i zajedno sa nama odrede prioritete. Samo zajedničkim radom možemo učiniti Bor još lepšim mestom za život“, istakao je gradonačelnik tokom obilaska radova.

Ovo je samo jedan od brojnih infrastrukturnih projekata koji se realizuju u okviru unapređenja komunalne i putne mreže na teritoriji grada.

Zajecaronline/Lokalna.samouprava.Bor/N.B.

