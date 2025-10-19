Arhijerejska Liturgija u borskom selu Luka nakon 35 godina

U subotu, 18. oktobra 2025. godine, u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u borskom selu Luka služena je sveta arhijerejska Liturgija, kojom je načalstvovao Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit timočki g. Ilarion. Mitropolitu su sasluživali protojereji Milenko Bajić, Radoje Mijović i Samoilo Šergić, penzionisani paroh lučki jerej Branislav Milojević i arhiđakon Ilija.

U toku malog vhoda, Mitropolit je odlikovao oca Branislava činom protojereja, u znak priznanja za njegov dugogodišnji trud i službu.

U svojoj arhipastirskoj besedi, Visokopreosvećeni vladika izrazio je radost što prvi put služi u obnovljenom hramu Vaznesenja Gospodnjeg.

Tom prilikom podsetio je verni narod da istinska pravda nije ona koju svet meri zakonima i spoljašnjim merilima, već pravda koja proizilazi iz večne ljubavi i Istine Hristove. Pozvao je sve da streme toj pravdi – pravdi koja se živi u dobroti, smirenju i ljubavi prema bližnjem, i podsetio da bez te dobrote i najveća ljudska pravednost i mudrost ostaju bez istinske vrednosti.

Posebno se zahvalio ocu Samoilu Šergiću na njegovom velikom trudu i zalaganju u obnovi hrama, kao i svim dobrotvorima koji su pomogli da se svetinja obnovi i ukrasi.

Po završetku Liturgije, Mitropolit je uručio zahvalnice zaslužnima za obnovu hrama: Gradskoj upravi grada Bora, Savetu mesne zajednice Luka, kao i gospodi Svetozaru i Vladislavi Đorđević, koji su svojim trudom i dobročinstvom doprineli da hram ponovo bude mesto sabiranja i duhovne radosti.

Zajecaronline/Eparhija timočka/ N.B.

