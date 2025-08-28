AMERIKANCI GUBE POSAO ZBOG VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Nova studija Univerziteta Stenford pokazuje da je usvajanje veštačke inteligencije dovelo do smanjenja zaposlenosti mladih Amerikanaca.

Istraživači su analizirali podatke o platama miliona radnika i otkrili da su mladi između 22 i 25 godina, koji rade u oblastima najviše izloženim veštačkoj inteligenciji poput korisničke podrške, računovodstva i razvoja softvera izgubili oko 13 odsto poslova od 2022. godine.

Za razliku od njih, iskusniji radnici u istim oblastima i radnici svih uzrasta u profesijama manje izloženim veštačkoj inteligenciji, kao što su medicinske sestre i pomoćnici u zdravstvu, nisu zabeležili pad zaposlenosti, prenosi Si-En-Bi-Si.

Studija objašnjava da su mladi zaposleni posebno ranjivi jer veštačka inteligencija može da zameni “knjiško znanje” koje dolazi iz obrazovanja, dok je iskustvo starijih radnika teže automatizovati.

Istraživači navode da ova promena nije jednaka za sve sektore. Industrije koje kombinuju veštačku inteligenciju sa ljudskim radom mogu da zadrže ili čak da povećaju broj zaposlenih.

Mlađi radnici koji planiraju karijeru u oblastima koje veštačka inteligencija lako može da zameni poput administracije, računovodstva ili početnih IT pozicija trebalo bi da razmotre učenje dodatnih veština ili prelazak u sektore gde iskustvo i kreativnost nisu lako zamenjivi, zaključuju autori studije.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

