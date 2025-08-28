Alkaraz, Šelton i Nori u trećem kolu US Opena!

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u treće kolo US Opena, pošto je jutros u Njujorku u drugom kolu pobedio Italijana Matiju Belučija 6:1, 6:0, 6:3.

Alkaraz će u trećem kolu igrati protiv još jednog Italijana Lučijana Darderija, koji je bio bolji od Amerikanca Eliota Spicirija 6:0, 7:6 (7:3), 2:6, 6:4.

Američki teniser Ben Šelton izborio je plasman u treće kolo poslednjeg grend slem turnira sezone, pošto je jutros u drugom kolu savladao Španca Pabla Karenja Bustu 6:4, 6:2, 6:4.

Amerikanac će u narednoj fazi takmičenja igrati protiv Francuza Adrijana Manarina.

Plasman u treće kolo izborio je i Britanac Kameron Nori, koji je pobedio Argentinca Fransiska Komesanu 7:6 (7:5), 6:3, 6:7 (0:7), 7:6 (7:4). Nori će se u trećem kolu US Opena sastati sa srpskim teniserom Novakom Đokovićem.

Nemački teniser Jan-Lenard Štruf napravio je veliko iznenađenje u drugom kolu pošto je jutros pobedio Danca Holgera Runea 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5. Štruf je 144. teniser sveta, a plasman u glavni žreb izborio je kroz kvalifikacije, dok je Rune 11. na ATP listi.

Nemački teniser će u trećem kolu igrati protiv Amerikanca Frensisa Tijafoa.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

