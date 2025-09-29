Alkaraz se plasirao u finale turnira u Tokiju!

Najbolji teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u finale ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u polufinalu pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 3:6, 6:3, 6:4.

Meč je trajao dva sata i devet minuta. Ovo je bio šesti međusobni duel španskog i norveškog tenisera, a peti trijumf Alkaraza.

Španski teniser će u finalu igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica, koji je ranije danas u prvom polufinalu savladao sunarodnika Džensona Bruksbija 6:4, 6:3.

ATP turnir u Tokiju se igra za nagradni fond od 2.226.470 dolara.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

