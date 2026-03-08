Alkaraz lagano prošao dalje: U narednoj rundi ga čeka Francuz
Španski teniser Karlos Alkaraz lako je stigao do trećeg kola Mastersa u Indijan Velsu pošto je savladao Bugarina Grigora Dimitrova rezultatom 2:0 (6:2, 6:3) za sat i sedam minuta.
Alkaraz je dominantno savladao Bugarina i tako potvrdio fenomenalnu formu u 2026. godini u kojoj ima 13 pobeda u 13 mečeva i osvojen Australijan open i turnir u Dohi.
Tako je Španac u međusobnim okršajima povećao na 5:2.
U trećem kolu Alkarazu će protivnik biti Francuz Artur Rinderknek. Njemu je meč predao Argentinac Huan Manuel Serundolo.
Zajecaronline/24sedam/N.B.
