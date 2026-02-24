ALEKSANDAR VUČIĆ U KLADOVU: ,, STIŽE TERETANA ZA 20 DANA ”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Kladovu razgovarao sa meštanima tog mesta i okolnih sela, a u jednom trenutku mu se obratio šestogodišnji dečak po imenu Stefan.

Mališanov nastup izazvao veliko oduševljenje

U pitanju je mali Stefan koji je samouvereno ustao i obratio se predsedniku s neobičnom, ali i simpatičnom molbom.

– Dobar dan, predsedniče, želeo bih da se teretana sagradi pored parkića… za mog brata – rekao je mali Stefan.

To je izmamilo osmeh na licu predsednika Vučiča.

– Šta će tebi teretana? – pitao je on dečaka.

Na to je Stefan odgovorio:

“Pa moj brat želi”.

Predsednik se nasmejao i rekao:

“A, tvoj brat? Ti to za starijeg brata pitaš? Bravo, sine, bravo Stefane!”

Vučić je potom obećao da će teretana biti završena u roku od 15 do 20 dana, čime je mali Stefan postao junak dana i izazvao aplauz prisutnih meštana.

