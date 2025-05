“ALEKSANDAR VUČIĆ ME JE ZVAO U 2.40 UJUTRU” Mirković otkriva detalje! Nakon užasnog napada na njega – ovo mu je poručio predsednik Srbije!

Vlasnik i direktor Hype produkcije i istoimene televizijske kuće Saša Mirković gostovao je u emisiji “Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem”, gde je govorio o aktuelnim temama, a dotakao se i predsednika Srbije.

Mirković je istakao da ga je Aleksandar Vučić pozvao usled teške situacije u kojoj se našao, a nakon operacije ruke koja je trajala nešto više od četiri sata u Zagrebu.

Naravno, najvažnija su deca, ali treći čovek sa kojim sam se čuo i pitao za moje zdravlje je bio Aleksandar Vučić. Ja sam maltene iz narkoze sa njim pričao. Bilo je 2.40 ujutru. Ovo je prvi put da se operišem, osim onog oka – to je bila anestezija u kojoj faktički ti znaš šta se dešava”, otkrio je Saša, a usledilo je pitanje voditelja.

“Kako ćeš objasniti onima koji te pitaju za politiku i estradu to da te je u 2.40 zvao predsednik države?”, glasilo je pitanje.

“Zato što se interesovao za moje zdravlje, brinuo je”, rekao je Mirković i dodao:

“Objašnjavam da je to ljudski, da je video da se nešto desilo njegovom poznaniku i državljaninu Srbije. Nije prvi put, zvao je on i mnoge druge koje ne poznaje. ‘Ajde on i ja se poznajemo 30 godina, pa i zbog toga ima razloge da me pozove. Ali, hoću reći, ljudski je to, u odnosu na one druge za koje sam mislio da će me pozvati.

Potom se voditelj ubacio. “Mogu drugi da protumače – evo ga, Saša je njegov”, rekao je, na šta je Mirković dao jasan odgovor.

“Nije Saša njegov, Saša je svoj. Ja sam kritikovao rad kada niko to nije smeo da radi u samoj partiji i tako dalje. Saša je svoj i ima pravo ovo da kaže. Hvala na tome što me je osokolio da se izborim i još jače me podigao. Rekao mi ‘Ajde bre, ne zaj*bavaj, padali smo koliko puta. Diži se i ustaj na te noge, sutra hoću da te vidim u Beogradu. Rekao sam mu ‘Aco, to nije moguće, ali ću se potruditi u narednim danima”, rekao je čelnik Hype-a i zaključio:

“Očekivao sam poziv od mnogih drugih ljudi koji su mi možda bliži.”