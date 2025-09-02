Ako opran veš neprijatno miriše, krivac su bakterije, buđ i kamenac: Pritiskom na dva dugmeta mašina se sama očisti

Evo kako jednostavno ukloniti nakupljenu prljavštinu, ostatke deterdženta pa čak i buđ iz mašine – i to samo dva pritiska na dugme

Moderne mašine za pranje veša imaju praktičnu funkciju – samočišćenje – koju mnogi zaboravljaju ili čak ne primete.

Kako aktivirati režim samočišćenja

Postupak može varirati u zavisnosti od modela, ali je uglavnom vrlo jednostavan:

Uključite mašinu za pranje veša.

Istovremeno pritisnite dugmad „Intenzivno pranje“ i „Lako peglanje“ (često označena simbolima – zagradama ili zvezdicama).

Sačekajte zvučni signal.

Na ekranu odaberite opciju „Čišćenje bubnja“ i pritisnite „Start“.

Važno: Tokom ovog postupka ne dodajete deterdžent ni omekšivač – mašina će sama očistiti unutrašnjost koristeći toplu vodu i snažnu rotaciju bubnja.

Pritiskom na dva dugmeta mašina se sama očisti!

Zašto je redovno čišćenje važno?

Stručnjaci preporučuju da se samočišćenje vrši oko jednom mesečno. To pomaže u sprečavanju buđi i neprijatnih mirisa, ali i u očuvanju funkcionalnosti uređaja:

Veš ostaje svež nakon svakog pranja

Produžava se vek trajanja mašine

Dodatni saveti za dugotrajan rad mašine:

Osušite bubanj i gumu na vratima nakon svakog ciklusa pranja kako biste sprečili stvaranje buđi.

Redovno čistite filter i odvodno crevo – uklanjajte nakupljenu prljavštinu i vlakna.

Ne preterujte s omekšivačem – višak se taloži na tkaninama i može postati leglo bakterija.

Povremeno uključite mašinu praznu, dodajući limunsku kiselinu ili sirće – to uklanja kamenac i produžava vek grijača.

Ne preopterećujte bubanj – preopterećenje je glavni uzrok kvara ležajeva i motora.

Prateći ove jednostavne savete, vaša mašina za pranje veša može besprekorno raditi godinama, pa čak i decenijama.

