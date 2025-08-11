Ako idete u menjačnicu ovo morate da znate!

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1721, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto i iznosi 100,3701.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,7 odsto, a od početka godine jači je za 12,0 odsto.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

