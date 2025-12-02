Akcija dobrovoljnog davanje krvi sutra u Zaječaru!

Crveni krst Zaječar sutra ponovo organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Niš.

Akcija će biti sprovedena u prostoriji Crvenog krsta u Zaječaru sa početkom od 9 časova.

Zajecaronline/Crveni krst Zaječar/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!