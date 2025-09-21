Afrička svinjska kuga širi se na istoku Hrvatske!

Afrička svinjska kuga (ASK) širi se na istoku Hrvatske, a vlasti su upozorile da je reč o najvećem žarištu bolesti do sada, prenose hrvatski mediji.

U Osijeku je održan sastanak Nacionalnog kriznog štaba za kontrolu i suzbijanje ASK-a, kojem su prisustvovali potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić, kao i ministar odbrane Ivan Anušić, preneo je portal Index.hr.

Vlajčić je potvrdio da je bolest otkrivena na farmi Belja u Sokolovcu, gde se nalazi oko 10.000 svinja, kao i u Nemetinu.

Zajecaronline/Tanjug/Index.hr/N.B

