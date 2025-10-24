ABS pokrenula kampanju “Ne pretrčavaj život, pređi na pešački”

Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je nacionalnu kampanju “Ne pretrčavaj život, pređi na pešački”, s ciljem da podseti pešake i vozače na važnost opreznog i odgovornog učestvovanja u saobraćaju.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja za 2024. godinu, broj poginulih pešaka u Srbiji najmanji je u poslednjih pet godina, ali su pešaci i dalje među najugroženijim učesnicima u saobraćaju.

Više od polovine smrtno stradalih pešaka (58,6 odsto) je starosti 65 i više godina, dok je skoro dve trećine poginulih muškog pola, navedeno je u saopštenju Agencije za bezbednost saobraćaja.

ABS podseća pešake da moraju da se kreću trotoarom ili što bliže levoj ivici puta, ukoliko trotoara nema, da se uvere da ih je vozač uočio pre nego što zakorače na kolovoz kao i da ne koriste mobilni telefon ili slušalice tokom prelaska ulice.

Istovremeno Agencija apeluje na pešake da nose svetlu i reflektujuću odeću, naročito u večernjim satima i tokom zime, a na vozače da prilagode brzinu uslovima puta i vidljivosti, poštuju pešačke prelaze i daju prednost pešacima.

Vozačima se savetuje i da obrate posebnu pažnju u zonama škola, igrališta i u naseljima gde je veća frekvencija pešaka.

Agencija za bezbednost saobraćaja podseća sve građane da u saobraćaju nema važnijeg pravila od onog koje čuva život i zato bezbednost saobraćaja nije samo pitanje propisa, već i međusobnog poštovanja.

Kada vozač zastane, a pešak pažljivo kroči na kolovoz, tada svako od nas bira život, navedeno je u saopštenju ABS.

ABS na kraju poručuje: Zato, zastanite. Pogledajte. Ne pretrčavajte život – pređite na pešački.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

