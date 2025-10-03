19. međunarodna Šipurijada u Novom Koritu!

U subotu, 4. oktobra u Novom Koritu, održava se 19. međunarodna Šipurijada.

Program počinje u 11 časova konferencijom za štampu, u 11:55 se zvanično otvara Šipurijada, dok će u 13 časova biti otvaranje izložbe slika.

Za 14č predviđeno je proglašenje pobednika u više kategorija :

Najveći i najlepši šipak

Najbolji pekmez

Najbolji likovni rad

Najoriginalniji recept

Najlepše uređena tezga

Najlepši aražman

Najoriginalniji suvenir

Manifestaciju zajednički organizuju Mesna zajednica sela Novo Korito i Atelje Toplica.

Zajecaronline/fb/Turistička Organizacija Opštine Knjaževac/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!