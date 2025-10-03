Društvo Izdvajamo Manifestacija Vesti

19. međunarodna Šipurijada u Novom Koritu!

03.10.2025.
foto: facebook/Turistička Organizacija Opštine Knjaževac

U subotu, 4. oktobra u Novom Koritu, održava se 19. međunarodna Šipurijada.
Program počinje u 11 časova konferencijom za štampu, u 11:55 se zvanično otvara Šipurijada, dok će u 13 časova biti otvaranje izložbe slika.
Za 14č predviđeno je proglašenje pobednika u više kategorija :
  • Najveći i najlepši šipak
  • Najbolji pekmez
  • Najbolji likovni rad
  • Najoriginalniji recept
  • Najlepše uređena tezga
  • Najlepši aražman
  • Najoriginalniji suvenir

Manifestaciju zajednički organizuju Mesna zajednica sela Novo Korito i Atelje Toplica.

Zajecaronline/fb/Turistička Organizacija Opštine Knjaževac/ N.B.

