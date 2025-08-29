Izdvajamo Sport Vesti

Zvezda saznala protivnike u Ligi Evrope!

29.08.2025.
Crvena Zvezda
Crvena Zvezda Foto: ZajecarOnline

Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Porta, Seltika, Lila, Brage, FCSB (bivše Steaue), Šturma, Selte i Malmea u Ligi Evrope, određeno je današnjim žrebom u sedištu Evropske fudbalske unije (UEFA) u Nionu.

U devetoj uzastopnoj sezoni u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja Zvezda će biti domaćin Lilu, Seltiku, FSCB i Selti, a gostovaće Portu, Bragi, Šturmu i Malmeu.

Liga Evrope počinje mečevima prvog kola koje je na programu 24. i 25. septembra, drugo kolo je na programu 2. oktobra, treće 23. oktobra, četvrto 6. novembra, peto 27. novembra, šesto 11. decembra, sedmo 22. januara, a osmo 29. januara sledeće godine.

UEFA će kompletan raspored mečeva Crvene zvezde objaviti u subotu.

U Ligi Evrope učestvuje 36 klubova. Direktan plasman u nokaut fazu obezbediće osam prvoplasiranih klubova, dok će plasirani od 9. do 24. mesta u plej-of za osminu finala. Dvanaest poslednjeplasiranih završavaju evropsku sezonu.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

