Zvezda poziva navijače na meč protiv FCSB i proslavu jubileja trenera Milojevića

Fudbalski klub Crvena zvezda pozvao je navijače da u velikom broju dođu na stadion “Rajko Mitić” na utakmicu petog kola Lige Evrope protiv rumunske ekipe FCSB na kojoj će biti obeležen jubilej trenera “crveno-belih” Vladana Milojevića.

Crvena zvezda je podsetila da je Milojević na prethodnom meču Superlige Srbije 300. put predvodio “crveno-bele” sa klupe računajući i takmičarske i prijateljske susrete.

“Milojević je prvi put preuzeo tim 2017. godine i već na samom početku ostavio dubok trag, vrativši ‘crveno-bele’ na evropsku scenu, uz niz istorijskih pobeda nad Krasnodarom, Kelnom, Kopenhagenom, Jang Bojsom, Olimpijakosom i Liverpulom. U drugom mandatu, započetom 2023. godine, nastavio je sa uspešnim rezultatima, ostvarivši značajne pobede protiv Bode Glimta, Štutgarta i Lila, uz sjajne rezultate na domaćoj sceni. Milojević je ukupno zabeležio 221 pobedu, 43 remija i 36 poraza”, navodi se na zvaničnom sajtu Zvezde.

Utakmica između Crvene zvezde i FCSB-a biće odigrana u četvrtak od 21 sat.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

