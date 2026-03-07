Zvezda obeležava rođendan: Navijače očekuju posebna iznenađenja
Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju, 8. marta od 16 časova na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati ekipu Napretka iz Kruševca
U sklopu proslave 81. rođendana kluba, a u saradnji sa portalom “Maxbet Sport”, za sve zvezdaše koji utakmicu budu pratili sa istočne i zapadne tribine, crveno-beli klub je pripremio posebna iznenađenja.
Zvezda obeležava rođendan
Na poluvremenu meča protiv ekipe iz Kruševca, Crvena zvezda je za navijače koji budu bili na istoku i zapadu priredila iznenađenje koje će, dodatno ulepšati proslavu 81. rođendana Zvezde i doprineti slavljeničkoj atmosferi na Marakani, poručuju sa Malog Kalemegdana.
Ulaz na utakmicu protiv Napretkaje besplatan, pa su crveno-beli pozvali sve zvezdaše da dođu na stadion „Rajko Mitić“ i uživaju u proslavi 81. rođendana Crvene zvezde.
Zajecaronline/Sport.alo.rs/N.B.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, Na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.
