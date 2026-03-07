Zvezda obeležava rođendan: Navijače očekuju posebna iznenađenja

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju, 8. marta od 16 časova na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati ekipu Napretka iz Kruševca

U sklopu proslave 81. rođendana kluba, a u saradnji sa portalom “Maxbet Sport”, za sve zvezdaše koji utakmicu budu pratili sa istočne i zapadne tribine, crveno-beli klub je pripremio posebna iznenađenja.

Na poluvremenu meča protiv ekipe iz Kruševca, Crvena zvezda je za navijače koji budu bili na istoku i zapadu priredila iznenađenje koje će, dodatno ulepšati proslavu 81. rođendana Zvezde i doprineti slavljeničkoj atmosferi na Marakani, poručuju sa Malog Kalemegdana.

Ulaz na utakmicu protiv Napretkaje besplatan, pa su crveno-beli pozvali sve zvezdaše da dođu na stadion „Rajko Mitić“ i uživaju u proslavi 81. rođendana Crvene zvezde.

Zajecaronline/Sport.alo.rs/N.B.

