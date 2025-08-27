Zvezda ispala iz Lige šampiona, javnost raspravlja o razlozima!

Nakon što su fudbaleri Crvene zvezde ispali iz kvalifikacija za Ligu šampiona porazom u dvomeču od kiparskog Pafosa, fudbalska javnost i dalje bruji o razlozima poraza, ali i planovima za budućnost u Ljutice Bogdana.

Crveno-beli su u prvom meču na Marakani poraženi rezultatom 2:1 i remi u Limasolu je značio da su završili takmičenje u Ligi šampiona.

To znači da će izabranici Vladana Milojevića igrati u grupnoj fazi Lige Evrope, a krivac za neuspeh se i dalje traži.

Kako saznaje MaxBet Sport Milojeviću se drma klupa i uskoro bi mogao da dobije otkaz.

Mogu da se pronađu paralele i sa Dejanom Stankovićem 2022. godine napustio Marakanu nakon poraza od Makabija iz Haife i novog neigranja Lige šampiona u njegovom mandatu.

Sada bi ista sudbina mogla da sačeka i Milojevića, koji iako je miljenik uprave, nije izbegao kritike posle eliminacije od Pafosa.

Navodno je upravo trener crveno-belih okarakterisan kao najveći krivac i za to bi mogao da plati.

Definitivno naspramn uloženog Zvezda ne može da se zadovolji Ligom Evrope, pogotovo ako se setimo euforije oko dolaska Marka Arnautovića.

Još neki igrači mogli bi da napuste klub pre kraja prelaznog roka i kako bi Milojević morao da uigrava novi tim, ostaje pitanje da li je to posao za novog šefa struke ili će najuspešniji trener u Zvezdinoj istoriji ponovo gasiti požar u kojem je, ovog puta, sudelovao.

Zajecaronline/Srbija Danas/MaxBet sport/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.