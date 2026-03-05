ZVEZDA FOKUSIRANA: Obradović se obratio pred utakmicu pa poručio ovo

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas u Beogradu da je njegov tim fokusiran na narednu utakmicu u Evroligi i dodao da očekuje fizički zahtevan meč protiv Bajerna.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Bajerna u 30. kolu Evrolige.

“Radno smo proveli prethodni period i mislim da je bio veoma kvalitetan, što ne daje nikakve garancije da će biti i transformisan na teren. Dobro nam je došlo posle teškog februara i osvajanja Kupa da malo napunimo baterije, da radimo na taktici. Po prvi put smo imali priliku da radimo na tome. Prethodni prozor nam nije dao priliku kao ovaj”, rekao je Obradović na konferenciji za medije.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba u Evroligi, košarkaši Bajerna su 2. oktobra na svom terenu savladali Zvezdu 97:88 u meču drugog kola Evrolige.

“Moramo da pravimo dobru hemiju između igrača, iako postoji ljubav između igrača, pa je posao olakšan. Kod trenera, taktičara, savetodavca… Sve je drugačije kad imaš ekipu koju hoće da sarađuje”, dodao je trener Zvezde.

Ekipu Bajerna predvodi srpski trener Svetislav Pešić.

“Fokusirao bih se na vrhunske utakmice koje su igrali. Ekipe koja igra timsku košarku. Trener koji je najbolji svih vremena i naš uzor kako bi trebalo da izgledamo. Rezultatski veoma teško dostižan, kao još neki pre. Sa druge strane, dovoljno govori da sa toliko godina i dalje ima mogućnost adaptacije i fleksibilnosti u odnosu na taktiku. Igrao sam dugo kod njega – tako da znam kako može da se prilagođava na nove trendove u košarci. Zna se da su glavne zvezde Obst i Lučić. Timski moramo da odgovorimo, jer će biti fizički zahtevno”, naveo je trener Zvezde.

Crvena zvezda je imala četiri igrača u reprezentaciji Srbije na mečevima protiv Turske u kvalifikacijama za SP 2027.

“Kao neko ko je ostavio trag u reprezentaciji, drago mi je što ljudi iz Zvezde imaju želju da pomognu, jer je uvek lako naći izgovor da se ne igra. Ali, ako imaš želju da igraš za svoju reprezentaciju – to je za poštovanje. Ako neko to ne oseća, malo je tužno. Ne ulazim u razloge, možda neko ima objektivan… Mi smo imali Dobrića koji dve nedelje nije trenirao, odigrao je veliki broj utakmica i sa zadovoljstvom je prihvatio da bude deo reprezentacije. To govori o karakteru igrača i drago mi je da ih imamo u ekipi”, zaključio je Obradović.

Crvena zvezda se nalazi na sedmom mestu na tabeli Evrolige sa 17 pobeda i 12 poraza, dok je Bajern na 15. poziciji sa skorom 12/17.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

