Zverev i Altmajer u trećem kolu US Opena!

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u treće kolo Ju Es opena pošto je pobedio Britanca Džejkoba Firnlijs rezultatom 3:0 (6:4, 6:4, 6:4) za dva sata i 28 minuta igre.

Treći nosilac u Njujorku i finalista iz 2020. godine kako je opravdao ulogu favorita i tako stigao do trećeg kola gde će se sastati sa Kanađaninom Feliksom Ože Alijasimom.

Nemački teniser Danjel Altmajer savladao je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3:2 (7:6(7:5), 1:6, 4:6, 6:3, 7:5) u meču koji je trajao više od četiri sata. Naredni protivnik Nemcu biće Australijanac Aleks De Minor.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

