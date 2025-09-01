ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA Evo kada ove godine pomeramo kazaljke na satu

Ono što sve zanima, jeste da li će se kazaljke pomeriti i ove godine! Kako najavljuju, ove godine zimsko računanje vremena počinje u noći između subote i nedelje, 25. i 26. oktobra, kada ćemo u 3 sata ujutru kazaljke na satu vratiti jedan sat unazad. To znači da ćemo „dobiti“ dodatni sat sna, ali i da će noći postati duže, a dani kraći.

Specifičnost ovogodišnje promene je što se pomeranje dešava dan ranije nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Iako temperature još uvek mogu biti prijatne, leto je pri kraju, a jutra i večeri postaju sve hladnija.

ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA Evo kada ove godine pomeramo kazaljke na satu

Zimsko računanje vremena uvek počinje poslednje nedelje u oktobru, pa se datumi svake godine razlikuju. Prošle godine pomeranje je bilo 27. oktobra, 2023. 29. oktobra, a 2021. 31. oktobra.

Promena vremena utiče na dnevni ritam, raspored spavanja i koncentraciju, pa stručnjaci savetuju prilagođavanje dnevnih aktivnosti i spavanja kako bi prelazak bio što lakši. Takođe, preporučuje se da u narednim danima više boravite na prirodnom svetlu kako bi telo lakše prešlo na novu rutinu.

ZajecarOnline/M.K.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!