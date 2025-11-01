Zimske gume obavezne od danas na putevima sa snegom

U Srbiji su od danas do 1. aprila na vozilima obavezne zimske gume na sva četiri točka ako na putu ima snega, leda ili poledice.

Zimske gume obavezne od danas na putevima sa snegom ili poledicom

Agencija za bezbednost saobraćaja podseća da ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice da zimski pneumatici nisu obavezni, ali preporučuje vozačima da blagovremeno pripreme vozilo za zimske uslove.

Iz Agencije za bezbednost saobraćaja podsećaju vozače da su zimski pneumatici samo deo obavezne zimske opreme i da je u navedenom kalendarskom periodu, van naseljenih mesta, obavezno (u prtljažniku) imati lance ili druga sredstva za povećanje trakcije (prianjanje).

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.