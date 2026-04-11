Zijin ulaže u sport: Pomoć klubu američkog fudbala u Boru

Kompanija Serbia Zijin Copper pomogla je klubu američkog fudbala „Golden Bears“ u Boru da kupi sportsku opremu i nabavi nove lopte, pulsimetre, rukavice, rančeve i zaštitu za zube.

“Klub je osnovan 2009. godine. Ima 50 – ak članova u svim selekcijama, od pionira do seniora među kojima je i 12 reprezentativaca. Takmičimo se u fleg fudbalu, verziji američkog fudbala u kojoj nema grubih kontakata, a reč je o olimpijskoj disciplini. Igrači se ne obaraju na zemlju, već jedni drugima pokušavaju da skinu zastavicu koja im se nalazi oko struka. Seniorski tim nastupa u Prvoj ligi, dok ženska ekipa igra i Balkansku ligu. Zahvaljujući donaciji moći ćemo da pratimo vitalne parametre igrača tokom treninga i utakmica”, kaže trener i predsednik kluba američkog fudbala „Golden Bears“ u Boru Danijel Miljković.

Zajecaronline/Serbia Zijin Copper DOO Bor

