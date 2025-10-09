Društvo Izdvajamo Timočka krajina Vesti

Ziđinove kompanije poklonile borskom Domu zdravlja ambulantno vozilo!

09.10.2025.
foto: facebook/Serbia Zijin Copper DOO Bor

Služba hitne pomoći pri borskom Domu zdravlja od juče na raspolaganju ima još jedno vozilo za transport pacijenata.
Dve Ziđinove kompanije poklonile su joj savremeni sanitet vredan preko šest miliona dinara.
„Transport pacijenata će zahvaljujući ovoj donaciji biti efikasniji a i bezbedniji, jer će građani kojima je potrebna medicinska pomoć moći pravovremeno i u najboljim uslovima da budu zbrinuti. Podrška koju Ziđinove kompanije pružaju zdravstvu je pravi primer njihove posvećenosti zajednici u kojoj posluju, pa se nadam da će se saradnja sa njima nastaviti i da će uvek biti prisutni tamo gde je podrška najpotrebnija“, izjavila je direktorka borskog Doma zdravlja dr Vesna Radosavljević.
Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor / N.B.
