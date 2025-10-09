Ziđinove kompanije poklonile borskom Domu zdravlja ambulantno vozilo!

„Transport pacijenata će zahvaljujući ovoj donaciji biti efikasniji a i bezbedniji, jer će građani kojima je potrebna medicinska pomoć moći pravovremeno i u najboljim uslovima da budu zbrinuti. Podrška koju Ziđinove kompanije pružaju zdravstvu je pravi primer njihove posvećenosti zajednici u kojoj posluju, pa se nadam da će se saradnja sa njima nastaviti i da će uvek biti prisutni tamo gde je podrška najpotrebnija“ , izjavila je direktorka borskog Doma zdravlja dr Vesna Radosavljević.

Služba hitne pomoći pri borskom Domu zdravlja od juče na raspolaganju ima još jedno vozilo za transport pacijenata.

Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor / N.B.

