Ziđin Koper nastavlja da deli humanitarne pakete i vaučere najugroženijim porodicama!

Rukovodstvo majdanpečkog ogranka Srbija Ziđin Koper je sa predstavnicima Crvenog krsta nastavilo akciju podele humanitarnih paketa i vaučera najugroženijim porodicama na teritoriji opštine Majdanpek.

Ovoga puta pomoć je stigla do 17 domaćinstava u Leskovu među kojima je najviše bilo starijih lica.

„Ispred Saveta MZ Leskovo želim da se zahvalim kompaniji za divnu akciju i poklone koje su dobili meštani ovog sela. Nadam se nastavku saradnje i verujem da će Srbija Ziđin Koper i ubuduće izlaziti u susret porodicama koje su u teškoj situaciji“, izjavio je predsednik Saveta mesne zajednice Leskovo, Dragan Janković.

U decembru će paketi i vaučeri biti uručeni i porodicama u selima Boljetin, Jasikovo i Vlaole.

Zajecaronline/Serbia Zijin Copper DOO Bor/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.