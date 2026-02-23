ŽESTOK DUEL U ČETVRTFINALU: Zvezda gostuje u Novom Pazaru!

Ovog ponedeljka izvučeni su parovi četvrtfinala Kupa Srbije.

Najviše uzbuđenja sigurno će biti u Novom Pazaru gde će gostovati Crvena zvezda.

ŽESTOK DUEL U ČETVRTFINALU

To je ujedno i jedini par superligaša u ovom delu takmičenja.

Vojvodina će dočekati Trajal, dok će četiri prvoligaša u direktnim duelima odlučivati o četvrtfinalistima. U pitanju su parovi Jedinstvo sa Uba – Zemun i Grafičar – Mačva.

Mečevi su na programu 3. marta.

Zajecaronline/Sport.alo.rs/ N.B.

