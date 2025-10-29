Zemljotres jačine 3,4 stepena pogodio Albaniju!
Do potresa je došlo u 11:49 sati na dubini od 75 kilometara, javlja Republički seizmološki zavod.
Zemljotres jačine 3,4 stepena pogodio Albaniju!
Zemljotres je registrovan oko 15 kilometara južno od Tirane.
Za sada nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti.
Zajecaronline/Alo/N.B.
