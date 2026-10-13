Želite gust i zelen travnjak na proleće? Pet stvari koje treba da uradite pre zime

Ako želite da vas na proleće dočeka lep, zdrav travnjak, nemojte čekati mart da počnete da brinete o njemu. Oktobar je pravo vreme za nekoliko jednostavnih poslova koji mogu napraviti veliku razliku. A jedan od najkorisnijih ne zahteva ni skupu opremu — dovoljne su obične baštenske vile.

Dok lišće opada, a trava sve sporije raste, lako je pomisliti da je sezona rada u dvorištu završena. Ipak, upravo sada možete pomoći travnjaku da lakše podnese zimu.

Evo šta stručnjaci preporučuju.

Ne ostavljajte mokro lišće na travi

Nekoliko listova neće napraviti problem, ali debeo sloj mokrog lišća može da zakloni svetlost i zadržava vlagu. Zato ga redovno skupljajte grabuljama. Umesto da ga bacite, zdravo opalo lišće možete iskoristiti za pravljenje lisnog humusa.

Pokosite travu, ali je nemojte „ošišati do zemlje“

Dok trava raste, nastavite sa košenjem po potrebi. Kako se rast usporava, košenje će biti sve ređe. Važno je da ne spuštate kosilicu prenisko. Prekratko pokošena trava može biti osetljivija na nepovoljne uslove.

Trik sa baštenskim vilama

Ako je zemlja u vašem dvorištu tvrda i zbijena, koren trave teže dolazi do vazduha, a voda se sporije upija. Tu može pomoći aeracija, odnosno provetravanje zemljišta. Na manjim površinama možete koristiti obične baštenske vile: zabodite ih u zemlju na više mesta i blago pomerite kako biste napravili otvore. Ovaj postupak posebno je koristan na delovima travnjaka po kojima se često hoda. Radite ga kada je zemljište blago vlažno, ali ne natopljeno vodom.

Popravite ogoljena mesta dosejavanjem trave

Ako na travnjaku imate prazne površine, rana jesen je dobro vreme za dosejavanje trave. U oktobru uspeh zavisi od temperature i vremena koje je ostalo do prvih ozbiljnijih hladnoća. Seme mora imati dovoljno vremena da proklija i razvije se. Ako je već hladno, bolje je sačekati povoljnije uslove na proleće.

Ne sipajte bilo koje đubrivo

Jesenja prihrana može pomoći travnjaku kojem nedostaju hranljive materije, ali nije obavezna svake godine. Ako koristite đubrivo, birajte proizvod namenjen jesenjoj nezi travnjaka i pridržavajte se uputstva proizvođača. Nemojte automatski koristiti isto đubrivo koje ste upotrebljavali za podsticanje bujnog rasta tokom proleća i leta.

Za zdrav travnjak nije potrebno da svakog vikenda provodite sate u dvorištu. Ponekad su dovoljni redovno uklanjanje lišća, pažljivo košenje i malo pažnje posvećene zemljištu. A ako se voda posle kiše dugo zadržava na travi, možda je baš provetravanje zemljišta posao koji ste do sada preskakali.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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