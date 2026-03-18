Želite da veš mašina dugo traje? Stavite ovo u bubanj jednom mesečno
Tableta za sudomašinu efikasno razgrađuje nataložene masnoće, stvrdnute ostatke praška i sakriveni kamenac u uređaju. Ovaj brz postupak omogućava temeljno čišćenje bubnja, uklanja neprijatne mirise i direktno doprinosi besprekornom pranju odeće.
Postupak je jednostavan
Potrebno je ubaciti jednu tabletu direktno u prazan bubanj, podesiti program na 60 ili 90 stepeni i pustiti da uređaj odradi ceo ciklus pranja bez ikakvog veša. Visoka temperatura aktivira moćne enzime iz tablete koji ciljano uklanjaju zgrušnuti, sivi mulj koji se mesecima skuplja oko grejača i na dnu kade uređaja.
Redovno održavanje veš mašine na ovaj način sprečava neugodan, memljivi miris koji se javlja kada se otvore vrata nakon završenog ciklusa. Većina ljudi pere veš na niskim temperaturama radi uštede, ali to stvara idealne uslove za razvoj gljivica. Bakterije se lako razmnožavaju u mračnom i vlažnom okruženju punom ostataka tečnog praška.
Zajecaronline.com/Najžena
