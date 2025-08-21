Zbog zamene brojila sutra bez struje ova mesta!

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na sistemskoj zameni brojila sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga, sutra, 22. avgusta, u periodu od 08:00 do 17:00 časova, bez električne energije biće naselja „Višnjar“, prema Grljanu, ispod Grljanskog puta – pruge.

„Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zaječar, kontinuirano radi na unapređenju pouzdanostii stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnostinije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje. Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom“, navodi se u saopštenju.

Zajecaronline/radiomagnum.rs/N.B.

