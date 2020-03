Zbog snežnih nanosa bez struje potez od Halova do Šipikova i deo ka Vražogrncu

Usled snežnih nanosa i olujnog vetra na pojedinim deonicama u Timočkoj krajini česti su prekidi električne energije, a trenutno su posebno ugroženi distributivni pravci od Halova do Šipikova, kazao je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

Prema Ničićevim rečima, sva usputna sela na potezu od Halova do Šipikova tzv. “Salaški kraj” i potez prema Vražogrncu trenutno su najugroženiji i došlo je do nestanka struje zbog snežnih nanosa oji su doveli do prekida na prenosnoj mreži.

„Sve ekipe EPS-a i putara su na terenu i rešavaju sve probleme. Molimo građane za strpljenje, jer nervozom i panikom, kao i „zatrpavanjem“ dežurnih linija pozivima, problemi neće biti rešeni“, apelovao je gradonačelnik.

Problema sa električnom energijom ima i u selu Vratarnica.