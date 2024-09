ZBOG OVIH VUČIĆEVIH REČI VELIKE SILE SU ZANEMELE: Objasnio svetski poredak i nepravdu koja je Srbiji činjena decenijama

ZBOG OVIH VUČIĆEVIH REČI VELIKE SILE SU ZANEMELE – Vučić objasnio svetski poredak

Vučić je činjenicama pred kojima su velike, moćne sile mogle samo da pognu glavu, objasnio svetski poredak i nepravdu koja je Srbiji činjena decenijama.

Govoriću danas o tome kako je počelo rušenje modernog sveta, kada i kako je srušena Povelja. UN i kada smo prestali da verujemo u pravo i počeli da se dodvoravamo sili. Ispričaću vam to na primeru moje zemlje; za mene najlepše na svetu,. Srbije, kako je rušena i gažena, i kako i danas, zbog svoje istrajnosti i slobodarske tradicije, predstavlja kamičak u cipeli velikih i moćnih.

Ovo je deo govora predsednika Srbije Aleksandra Vučića kojim je najavio najjači segment svog obraćanja na. 79. sednici Generalne Skupštine UN u Njujorku. Vučić je činjenicama pred kojima su velike, moćne sile mogle samo da pognu glavu, objasnio svetski poredak i nepravdu koja je. Srbiji činjena decenijama.

“Posle velikih pobeda koje je bolji deo čovečanstva ostvario u Prvom i Drugom svetskom ratu, a. Srbi su kao narod imali najveće gubitke, proporcionalno svojoj veličini u Velikom ratu, kao i u. Drugom svetskom ratu, gde su bili jedan od retkih naroda u Jugoistočnoj. Evropi koji su se od početka sukoba nacistima suprotstavili, i zato je. Beograd možda i jedini grad koji je brutalno bombardovan i uništavan već početkom 1941. godine.”

“Mi Srbi nismo pripremali cveće za nacističke tenkove, i za to smo platili visoku cenu. Ipak ni kuknjava, ni žalopojke iz daleke prošlosti ni selfviktimizacija nisu tema mog današnjeg obraćanja. Želim da vas sve upozorim , dragi prijatelji, na ono što se dogodilo. Srbiji, presedan koji se danas i upotrebljava i zloupotrebljava u različitim delovima sveta, na. Pandorinu kutiju koja nije otvorena ni pre dve, ni pre pet godina, već mnogo godina ranije, a o kojoj svi glasno ćute”, rekao je. Vučić.

On je zatim objasnio da je potpuna dominacija zapadnog kapitalističkog načina proizvodnje, njegova naučno-tehnološka supremacija, ubedljiva pobeda nad istočnim takmacima, pre svega Sovjetskim. Savezom, dovela do “kraja istorije i potpunog ovladavanja zapadnih ideja u svim sferama društvenog života”.

To je, kako je istakao, donelo mnogo dobrih stvari čovečanstvu, ali je takva dominacija nepostojanja balansa i političkog multilateralizma istovremeno srušila i Sovjetski Savez i Jugoslaviju.

“Zašto sve ovo pominjem? Zato što smo i danas čuli od mnogih da je napadom na Ukrajinu otvorena. Pandorina kutija, rušenje međunarodnog prava; da je to presedan kakav Evropa nije zapamtila od Drugog svetskog rata. Reč je o notornoj neistini. Da ne bude nejasnoća, Srbija podržava Povelju UN, teritorijalni integritet. Ukrajine i nijednog sekunda to nije dovodila u pitanje, niti će.”

“Međutim, kada ovde veliki lideri gorljivo i zapaljivo govore o potrebi ukrajinske slobode, o poštovanju. UN i njene Povelje, rezolucija, pitam se a što ne poštuju Povelju UN i Rezoluciju. 1244 kada je reč o teritorijalnom integritetu. Srbije, koju su u naletu sopstvene moći u trenucima kada su mislili kako hoće, koliko hoće i dokle hoće da ruše norme međunarodnog prava, jer su , konačno pobedile sve suparnike, pa je moguće da iskale bes na jednom malom narodu i nezaustavljivo su hrlili u gaženje svih normi, čak se i ne trudeći da to posebno obrazlože i objasne”, upitao je predsdnik Srbije i nastavio:

“Tako su 1999. godine, ovde u UN pokušavali da donesu odluku o napadu i agresiji na. Srbiju, pa pošto saglasnosti nije bilo, oni su ipak doneli odluku da. Srbiju napadnu, bombarduju i izvrše agresiju, jer tada ih ni najmanje nije bilo briga za Povelju. UN, njene rezolucije i međunarodno pravo. Bili su neosporna sila koja nikoga ni za šta nije pitala, i mislila da će to tako da traje još stotinama godina. Slučajno smo mi, građani Srbije, ti koji smo platili visoku cenu. Mogao je da bude bilo ko drugi”, rekao je Vučić.

On je naglasio da su, nakon što je pocepana Jugoslavija, krenuli u cepanje Srbije, “samostalne, demokratske i međunarodno priznate Srbije, članice UN i OEBS. I samo Srbije”.

“I da vidite poslednji primer, poštovani predstavnici zemalja i naroda širom sveta. U ovom papiru koji družim u ruci stoji da niko sem snaga pod kontrolom UN – u ovom trenutku su to snage Kfora – sa kojima imamo korektnu saradnju, ne sme da ima oružanu silu na tlu Kosova i Metohije, koje je u skladu sa Rezolucijom 1244 deo Srbije. A, oni koji su izvršili agresiju na Srbiju, pokušali da joj odvoje deo teritorije, pokušavaju i danas, ubeđujući nas da je to jedino demokratsko i smisleno rešenje pokušavaju da otcepe Kim od Srbije , i svakodnevno naoružavaju to što se danas naziva tzv. kosovske bezbednosne snage, a već sutra prerasta u vojsku Albanaca na teritoriji Srbije.”

“I kada ih pitate :”Po kom to međunarodnom aktu vi to radite?”, jer to je sve pokušaj izazivanja rata, rušenje normi UN , a onda, kao smokvin list, dobijete najgluplji mogući odgovor na svetu: ”Pa, ne prihvatamo Povelju UN i Rezoluciju UN zato što je za nas promenjena situacija, jer mi smo priznali nezavisnost Kosova.” I šta su nam oni time, dragi prijatelji rekli? ”Mi smo sila, mi smo Bog, baš nas briga za UN, pravo UN i Rezoluciju UN. Možemo šta nam se hoće, kako nam se hoće i koliko nam se hoće I sad vas ja pitam, dragi predstavnici, ne onih poslušničkih i satelitskih, marionetskih država, već vas, slobodarske narode i zemlje, šta da radimo, mi kao mala zemlja, kako da se borimo?”, zapitao je Vučić.

Predsednik je istakao da danas u svetu svi govore o Ukrajini, a niko ne sme da priča o Srbiji.

“A i kada govore, pričaju kako ćemo mi po ruskom nalogu da povedemo rat na Balkanu. I lažu sve vreme, duže od dve i po godine. Mi nismo sluge ni Rusije i SAD. Mi imamo svoju politiku i svoje interese. I zato ne želim sada da vas pitam nego da kažem da je jedina nada, ne samo za moju zemlju koju volim najviše na svetu, već i za vaše zemlje, da dobro razumete mehanizme laži, mehanizme prevara u međunarodnim odnosima i da pokušamo da se okupimo ovde, u najvažnijoj organizaciji, da pokušamo da je menjamo, da pokušamo da je poštujemo. Jer samo tako ćemo moći da sačuvamo mir”, zaključio je predsednik Srbije.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/Alo!