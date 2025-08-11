„ZAVRŠILI SMO POSAO U GRČKOJ“ Saša Mirković bio u Solunu zbog Hype Grčke, oglašavanjima oduševio: „Svaka čast na unutrašnjoj snazi“

„ZAVRŠILI SMO POSAO U GRČKOJ“

Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković ponosno ističe da se Hype imperija širi.

Zahvaljujući Tiktoku, Mirković je i sada obavestio pratioce da je posao u Grčkoj gotov.

„Ko rano rani, dve sreće grabi. Zato sam ja ustao malo ranije, završio posao. I da sad malo uživamo u Solunu na bazenu”, rekao je.

Potom je opisao da nastavlja putovanje i podsetio na važne vesti o Hype-u.

„Vraćamo se nazad na Jadransko more i nastavljamo sa plovidbom po ostrvima. Završili smo posao u Grčkoj. Za nekoliko dana Hype će moći da gledaju i svi ljudi u Makedoniji, kao i u Sloveniji. U Bosni i Hercegovini, a trudićemo se da proširimo naše kapacitete i na Tursku. Grčka takođe uskoro stiže!“, istakao je Mirković oglasivši se iz aviona.

Komentari su se nanizali ispod ove objave.

„Saša je baš neumoran. Svaka čast na unutrašnjoj snazi. Hajp i treba da se maksimalno rasprostrani i popularizuje. Samo par televizija su normalne i kvalitetne, takva je i Hajp po onome sto sam propratio“, pisao je jedan pratilac.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs V.M.

