Završeni ovogodišnji Bogorodičini dani!
U sredu, 8. oktobra 2025. godine, Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit timočki gospodin Ilarion služio je svetu arhijerejsku Liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Kotlujevcu.
Mitropolitu su sasluživali protojerej-stavrofor Igor Ivković, protojereji Tomislav Stanković i Zoran Golubović, protonamesnik Marko Radosavljević, jerej Srđan Vasilijević, arhiđakon Ilija i đakon Uroš Pamučar, a ovim molitvenim sabranjem završeno je proslavljanje Bogorodičinih dana.
U arhipastirskoj besedi, vladika je tumačio vernicima jevanđelski odeljak o iskušenjima Gospoda Isusa Hristsa na Gori kušanja, gde nam je pokazana svemudrost Njegovi dat primer kako da se nosimo sa iskušenjima ovozemaljskog života.
Njegovo Visokopreosveštenstvo je, takođe, govorio o pokajanju bez kog nema spasenje i poručio – Pokajanje je ono što nas uvodi u Carstvo Božje i stavlja na stranu Hristovu, na stranu Crkve Njegove i ono što svedoči da poznajemo svoj greh i veličinu milosti Božje. Znamo da lukavi deluje neprestano u ovom svetu saplićući nas na putu spasenja, ali ne gubimo nadu jer znamo da je blag Gospod.
Zajecaronline/Eparhija timočka/N.B.
