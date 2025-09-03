ZAVRŠENA VOJNA PARADA U PEKINGU!

Na Trgu Tjenanmen održana je velika vojna parada povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. A tom prilikom prikazana je napredna vojna oprema poput dronova, hipersonične rakete, i borbenih aviona. Ali prvi put i novo naoružanje poput podvodnih dronova i protivbrodskih raketa.

Kineski predsednik Si Đinping je nakon uvodnog govora izvršio smotru trupa na Trgu Tjananmen u limuzini marke Hongći i dao komandu za početak smotre. Uz glasnu vojnu muziku, Si je izvršio smotru pešadijskih, zastavnih i naoružanih formacija, dok su vojnici uzvikivali “Pratite Partiju! Borite se za pobedu”, kao i “Pravda će pobediti”.

Nakon toga usledio je defile vojnih jedinica. Vazduhoplovni sa avionima i helikopterima koji je formirao ogromne numeričke oblike 8 i 0, simbolizujući 80. godišnjicu pobede.

Prikazani su i nosači aviona i tenkova, brodovi, hipersonične rakete, bespilotne letelice, rakete dugog dometa, sistem protiv dronova. Pa, stelt dronovi, strateški bombarderi, balističke rakete.

ZAVRŠENA VOJNA PARADA U PEKINGU!

Na paradi su prvi put prikazana dva ekstra velika podvodna drona, dugačka od 18 do 20 metara i prečnika od 1 – 1,5 metara, odnosno dva do tri metra (drugi). Predstavljene su i YJ-17 i protivbrodske rakete – balističke rakete srednjeg dometa opremljene hipersoničnim jedrilicom, prenosi CNN.

Parada je završena akrobatskim ešalonom borbenih aviona J-15dh, J-15dt, J-35 I J-15t koji su preleteli iznad trga Tjananmen i puštanjem balona u plavoj, žutoj, zelenoj, crvenoj boji.

Među 26 svetskih lidera, paradi je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je na tribinama u prvom redu sedeo sa suprugom Tamarom Vučić.

Poslednji put Kina je bila domaćin vojne parade povodom Dana pobede pre 10 godina, a to je bio i prvi put da je Kina organizovala veliku vojnu paradu u znak sećanja na kraj rata.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!