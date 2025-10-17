Završena era – Sporazumno raskinut ugovor sa Piksijem!

Fudbalski savez Srbije (FSS) saopštio je danas da je sporazumno raskinut ugovor sa bivšim selektorom Draganom Stojkovićem i dodao da će narednih dana biti obavljeni razgovori sa potencijalnim kandidatima za novog selektora “orlova”.

“Posle poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu. Istovremeno, konstatovan je i sporazumni raskid saradnje sa članovima Stojkovićevog stručnog štaba i direktorom A tima Stevanom Stojanovićem”, ističe se u saopštenju FSS.

Dodaje se zatim da su članovi Izvršnog odbora dali ovlašćenje predsedniku Draganu Džajiću i generalnom sekretaru Branku Radujku da u narednim danima obave razgovore sa potencijalnim kandidatima za novog selektora.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

