Završen sastanak predsednika Vučića sa predstavnicima SNS u okviru političkih konsultacija
Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srpske napredne stranke u okviru konsultacija sa političkim strankama je završen.
U Generalni sekretarijat predsednika Republike, nešto pre 12.30 stigli su predsednik SNS-a Miloš Vučević, kao i funkcioneri stranke Ana Brnabić, Siniša Mali, Darko Glišić, Milenko Jovanov.
Prethodno je danas Vučić, u okviru konsultacija sa političkim strankama, održao sastanak sa predstavnicima Udruženja sindikata Srbije “Sloga”.
U utorak su održane konsultacije predsednika Srbije sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.
Vučić je pre toga u ponedeljak održao konsultacije sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi – glas iz naroda, a u petak, 3. aprila prve konsultacije održane su sa Pokretom socijalista, Savezom vojvođanskih Mađara i Strankom pravde i pomirenja.
Teme ovih konsultacije su vanredni parlamentarni izbori i odnos prema EU, kao i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.
Predsednik Vučić izjavio je ranije da je u poslednjih pet godina devet puta pozvao na dijalog sve političke aktere u zemlji povodom različitih kriza i naveo da će bez obzira na odbijanja nekih nastaviti da poziva na dijalog.
Kako je naveo tada, dosadašnjim tokom dijaloga i konsultacija na koje je pozvao prethodnih nekoliko dana je zadovoljan.
Predsednik je dodao da očekuje da razgovori unutar najveće političke stranke u Srbiji – SNS budu veoma teški, delikatni i dugi.
Kako je rekao, ti razgovori neće trajati sat vremena koliko je to formalni razgovor kod predsednika Republike, već će trajati danima i nedeljama.
Zajecaronline/tanjug
