Završen sastanak predsednika Vučića sa predstavnicima SNS u okviru političkih konsultacija

Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srpske napredne stranke u okviru konsultacija sa političkim strankama je završen.

U Generalni sekretarijat predsednika Republike, nešto pre 12.30 stigli su predsednik SNS-a Miloš Vučević, kao i funkcioneri stranke Ana Brnabić, Siniša Mali, Darko Glišić, Milenko Jovanov.

Prethodno je danas Vučić, u okviru konsultacija sa političkim strankama, održao sastanak sa predstavnicima Udruženja sindikata Srbije “Sloga”.

U utorak su održane konsultacije predsednika Srbije sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

Vučić je pre toga u ponedeljak održao konsultacije sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi – glas iz naroda, a u petak, 3. aprila prve konsultacije održane su sa Pokretom socijalista, Savezom vojvođanskih Mađara i Strankom pravde i pomirenja.

Teme ovih konsultacije su vanredni parlamentarni izbori i odnos prema EU, kao i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Predsednik Vučić izjavio je ranije da je u poslednjih pet godina devet puta pozvao na dijalog sve političke aktere u zemlji povodom različitih kriza i naveo da će bez obzira na odbijanja nekih nastaviti da poziva na dijalog.

Kako je naveo tada, dosadašnjim tokom dijaloga i konsultacija na koje je pozvao prethodnih nekoliko dana je zadovoljan.

Predsednik je dodao da očekuje da razgovori unutar najveće političke stranke u Srbiji – SNS budu veoma teški, delikatni i dugi.

Kako je rekao, ti razgovori neće trajati sat vremena koliko je to formalni razgovor kod predsednika Republike, već će trajati danima i nedeljama.

Zajecaronline/tanjug

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!