Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar organizuje završnu manifestaciju povodom Oktobra – meseca pravilne ishrane i Svetske nedelje dojenja

Povodom konkursa raspisanog u okviru Oktobra – meseca pravilne ishrane, na temu „Pravo na hranu da ima svako – pokaži kako“, i Svetske nedelje dojenja, na temu „Majčino mleko – za zdraviju planetu“, održaće se završna manifestacija u petak, 31. oktobra 2025. godine, u svečanoj sali Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar.

Tom prilikom biće uručene nagrade za najbolje dečje likovne i literarne radove.

Predškolski uzrast

I nagrada – Sara Negranović PU „Naša radost“ Sumrakovac- Boljevac

I nagrada – pripremna grupa „Medenjaci“ vrtić „Đurđevak“ – Zaječar

II nagrada – Janko Minić vrtić „Crvenkapa“ – Knjaževac

II nagrada – grupni rad „Bambi“-vrtić „Boško Buha“- Bor

III nagrada – Vasilije Mladenović vrtić „Neven“ – Kladovo

III nagrada – Nađa Pavlović vrtić „Marija Munćan“- Donji Milanovac-Majdanpek

SPECIJALNA NAGRADA „Majčino mleko-za zdraviju planetu“ – Grupni rad – vrtić“Zdravac“- Zaječar

Likovni radovi

NAGRADA ZA KREATIVNOST – Mihajlo Milutinović V- ŠOSO „Jelena Majstorović“- Zaječar

I nagrada – Dunja Pešić I-2 OŠ „Đura Jakšić“- Zaječar

I nagrada– Sofija Čezikić IV-1 OŠ „Vera Radosavljević“- Negotin

II nagrada – Tijana Đorđević III-2 OŠ „Dubrava“- Knjaževac

II nagrada – Lazar Radosavljević IV OŠ „Jeremija Ilić Jegor“ – Rgotina

III nagrada – Grupni rad I razred OŠ „Stevan Mokranjac“ – Kobišnica III nagrada -Eva Milić I-2 OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“ – Zaječar

Literarni radovi

I nagrada – Bogdan Nikolić III-2 OŠ „Dubrava“- Knjaževac

II nagrada – Nikolina Milošević III OŠ „ Dositej Obradović“ – Vražogrnac (Nikoličevo)

III nagrada – Renata Avramović VII OŠ „ Branko Perić“ Rudna Glava- Majdanpek

Početak manifestacije zakazan je za 12 časova.

Zajecaronline/ZJZ “Timok” Zaječar/ N.B.

