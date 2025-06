ZATVORENA SU BIRAČKA MESTA!

Nenad Dinulović predsednik gradske izborne komisije je izjavio da su biračka mesta zatvorena u 20 časova. Kako kaže nijedno biračko mesto nije bilo sa prekidom koji je trajao duze od jednog sata. Tako da su sva biračka mesta zatvorena na vreme. Što se tiče izborne nepravilnosti naglasio je da nisu imali većih prijava izbornih nepravilnosti u toku dana a da je ono što su imali rešavano je na licu mesta I u dogovoru sa biračkim odborima.

“Nepravilnosti su bile sitne , recimo ,ljudi su se plasili da ne popune dobro potvrdu o izbornom pravu za glasanje van birackog mesto , sta se desava sa tom potvrdom , ako se neko lice ne nadju kod kuce I to je isto bilo pitanje, a da su prvobitno popunili potvrdu , sta raditi sa tim glasackim listicem I potvrdom , to su otprilike neke stvari” rekao je Dinulović.

Istakao je da je procena izlaznosti do 18 sati 54,53% zvanicno dok su nezvanicni podaci koje ima gradska izborna komisija da do 19 sati je blizu blizu 60%.

Prve rezulate sto se tice gradske izborne komisije kako kaže mozemo ocekivati u roku od 24 od zatvaranja svih birackih mesta.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

