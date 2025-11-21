ZAŠTO SE NA ARANĐELOVDAN NE PALI SLAVSKA SVEĆA?! (Video)

Danas je Aranđelovdan, krsna slava druga po broju onih koji slave kod nas.

Dan kada se sećamo Svetog Arhangela Mihaila, koji 21. novembra silazi među ljude i luta prerušen u putnika ili prosjaka, kako bi izgrdio nevernike, pomogao nevoljnicima. Ali i proverio kakav je ko verni i koliku dobrotu ima. Zato je u narodu običaj svakome dati malo hrane i pića, ako vas za to zamoli, i ne odbijati da se pruži pomoć, ako je nekome neophodna.

Ljudi su se od davnina pitali da li je potrebno paliti slavsku sveću na ovaj dan.

U videu Hype produkcije, odnosno Hype Light-a, objašnjeno je zbog čega se na ovaj dan sveća ne pali.

ZAŠTO SE NA ARANĐELOVDAN NE PALI SLAVSKA SVEĆA?!

„Za ovu slavu velika sveća se ne pali“, rekao je otac sinu, a onda dodao:

„Sve što je lepo dugo traje. Zato se danas ovaj običaj čuva. Za Aranđelovdan se svetlost ne pali.“

Snimak je na sredini teksta.

N.B.

