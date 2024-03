Zašto se kopa na Vajinom jazu? Zaječarci održali protest, ime izvođača radova sakriveno!

Građani Zaječara danas su na izletištu „Vanjin jaz“ održali protestni piknik, time ukazujući da se protive iskopavanju koje je u toku već desetak dana na ovom, jednom od najdražih mesta za okupljanje u našem gradu. Pored toga što su mašine na licu mesta, niko od nadležnih nije obavestio građane zbog čega se kopa, šta je predviđeno na tom mestu, dok je ime firme izvođača radova prelepljeno kako se ne bi znalo o kojoj firmi je reč!

Nekoliko stotina Zaječaraca okupilo se na pravom „masovnom pikniku“ na jazu, pokušavši da ukaže gradskim vlastima da se žestoko protive onome što se na izletištu dešava, pogotovo zbog toga što niko nije izašao sa zvaničnim objašnjenjem zašto se uopšte radovi izvode.

O tome smo govorili sa predstavnicima Ujedinjene opozicije Zaječara, koji su nam rekli da se prema njiihovim saznanjima radi o visokonaponskom kablu, istom onom protiv kojeg su se već bunili meštani Podliva.

„Danas su se ovde okupili svi Zaječarci koji se protive ideji da se ispod Timoka, na jazu sprovedu dva visokonaponska kabla. Naši sugrađani se na ovom mestu okupljaju godinama i ono služi za okupljanje, druženje, mesto gde se provode praznici, a leti i za kupanje tokom vrelih dana. Gradska vlast, iako je obećavala još pre 15 godina da će urediti ovo kupalište, odlučila je da sprovede upravo kablove o kojima smo pričali i to bez ikakvog obaveštenja građanima. Niko ne zna za šta je kabl namenjen, pitali smo radnike, oni su rekli pitajte nadređene, pitali smo nadređene, ne znaju ni oni, navodno zbog stadiona, ali građani se plaše da je to zbog Kineza koji će praviti rudnike“, rekao je Uglješa Đuričković.

Radnici koje smo na licu mesta zatekli rekli su da oni samo rade ono što im je rečeno, dok su gradske vlasti ostale neme, kao i u mnogim slučajevima.

Ono što je posebno sumnjivo jeste kombi firme koja izvode radove, na čijim je vratima ime firme prelepljeno.

Kako je objasnio Miladin Krstić, niko se iz Gradske uprave nije ovde pojavio, ne postoji tabla na kojoj stoji zbog čega se vrše radovi, iako je to zakonska obaveza.

„Nezvanično smo saznali da je reč o visokonaponskim kablovima, što smo već sprečavali u naselju Podliv i na Šljivarskom putu. Sada planiraju to da učine ovde ispod samog kupališta. Ono što smo takođe nezvaničo saznali je da je reč o dva kabla od 35 hiljada volti, od trafoa u Zvezdanu do novog trafoa na Šljivarskom putu. Da li je normalno to što rade, zašto ne obaveštavaju ljude, radnici su primećeni da rade i noću, zbog čega je sve pod velom tajne, nikome nije jasno. Ono što bih napomenuo je da znamo da nemaju svu potrebnu dokumentaciju, građani su se okupili znak protesta, da im pokažu za šta ovo mesto zaista služi. To je jedno od omiljenih mesta svih Zaječaraca, gradsko kupalište, tokom leta je puno i bilo bi zaista tužno da se uništi“, poručio je Krstić.