ZAPLENJENA POŠILJKA: Platio majicu sa Temu-a, a stigla mu kazna od 618 evra

Kupac iz Italije suočio se sa kaznom od 618 evra nakon što je preko platforme Temu naručio Dizni majicu i ukosnice.

Paket je zaustavljen na rimskoj carini u maju ove godine, jer su carinici sumnjali na kršenje prava intelektualne svojine.

Platio majicu sa Temu-a, a stigla mu kazna od 618 evra!

Nakon detaljne provere, proizvodi su poslati advokatima Diznija koji su u julu potvrdili da se radi o falsifikatima. Prema italijanskom zakonu iz 2005. godine, kupac snosi odgovornost za kupovinu lažne robe, čak i ako nije znao da je u pitanju falsifikat.

Kazne za ovakve prekršaje kreću se od 300 do 7.000 evra. U ovom slučaju, majica i ukosnice su oduzeti, a kupcu je izrečena novčana kazna od 618 evra, pišu domaći mediji.

Zajecaronline/Bizportal.rs/N.B.

