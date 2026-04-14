ZAKAZAN I TREĆI KONCERT VESNE ZMIJANAC U BEOGRADSKOJ ARENI! Saša Mirković se oglasio: „Hvala na OGROMNOM POVERENJU!“

ZAKAZAN I TREĆI KONCERT VESNE ZMIJANAC U BEOGRADSKOJ ARENI!
Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, oglasio se na svom Instagram profilu i najavio treći koncert Vesne Zmijanac u Beogradskoj areni, koji je zakazan za 16. maj 2026. godine.
Naime, Mirković je podelio važne informacije sa publikom, ističući da je zbog ogromnog interesovanja doneta odluka da se otvori još jedan termin ovog muzičkog spektakla.
Njegova objava izazvala je veliku pažnju, a fanovi su sa oduševljenjem dočekali ovu vest.
– Zbog ogromnog interesovanja publike Hype produkcija pušta u prodaju TREĆI koncert Vesne Zmijanac u Beogradskoj areni od 14.04. na blagajnama @tickets.rs. Hvala na ogromnom poverenju. Vidimo se… – napisao je Saša Mirković.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
