Zaječarski teatar zatvorio manifestaciju ”Mesec pozorišta” u Sokobanji

01.12.2025.
foto: facebook/Pozorište "Zoran Radmilović"

Zaječarski teatar zatvorio manifestaciju ”Mesec pozorišta” u Sokobanji

Predstavom zaječarskog teatra ,,Neki važan čovek” u bioskopu ,,Moravica” u Sokobanji, završena je manifestacija ,,Mesec pozorišta”.

”Mesec pozorišta” u Sokobanji

U okviru ,,Meseca pozorišta” ljubitelji teatra pratili su šest predstava različitih žanrova.
Komad o Nikoli Pašiću, znamenitom zaječarskom političaru pre Velikog rata, prema sopstvenom tekstu režirao je Željko Hubač.
Igraju: Miloš Tanasković, Ivan Ninčić, Ana Bretšnajder, Marija Stanković, Jovan Veljković, Nataša Petrović, Branislav Mijatović, Gabrijel Bećarević i Dejan Cicmilović.
Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović” / N.B.
