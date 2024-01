Zaječarac Mateja Kojičić, pobednik kvizova „SMAZ“ i „Boom“ – Kvizovi su najlepši hobi i način za sticanje novih poznanstava

Zaječarac Mateja Kojičić, koga je gradska javnost bolje upoznala nakon emitovanja kviza „Stigni me ako znaš“ na kome je furiozno odneo pobedu, za Zaječar online je objasnio kako je počeo da se bavi kvizovima, učestvuje u njima, a na kraju i pobeđuje!

Njegova pasija i ljubav prema kvizovima rastu iz dana u dan, znanje se „gomila“, a pobede se nižu. U razgovoru za naš portal, on je otkrio kako je uopšte počeo da se bavi kvizovima, prijavljuje za učešće i kako je tokom vremena napredovao u znanju, koje je počelo da mu donosi i lep dodatni prihod.

Kako se kod tebe javila ljubav prema kvizovima?

„Smatram da su TV kvizovi format televizijskog programa koji je ljudima omiljen bez obzira na njihovu starosnu dob ili stepen obrazovanja. Skoro svaka kuća u Srbiji ima ritual gledanja nekog TV kviza, a neretko se ukućani stavljaju u ulogu samih takmičara i takmiče međusobno, što daje čar ovom formatu. Od svoje pete godine sam zaljubljenik u TV kvizove i njihov svakodnevni konzument, a najveću zahvalnost za to dugujem mom pokojnom ocu, sa kojim sam ispred malih ekrana željno iščekivao bilo koj kviz i sa njim se utrkivao ko će dati tačan odgovor. Kada sam postao malo stariji i svesniji, takmičili smo se ko će brže odgovoriti na neko pitanje“, rekao je Mateja.

Kako kaže, sa evolucijom interneta, njegovo interesovanje se sve više povećavalo, pa je svoju ljubav prema kvizovima preneo „na mrežu“, gde je mogao da odmeri snage sa drugim ljudima.

„Kako je doba interneta uzimalo maha tako sam sve vise voleo da igram online kviz-video igre poput „Conquiztadora“ ili „Aparteko Slagalice“ preko kojih sam mogao da, koliko-toliko, poredim svoje znanje sa nekim drugim ljudima. Kasnije je dolazak pub kviza kao koncepta u naš Zaječar kao i moje pristupanje Srpskoj Kviz Asocijaciji dodatno očvrsnulo tu dečačku ljubav i sada već mogu reći da su mi kvizovi hobi i pasija, a mogao bih reći i da su mi postali i način života, s obzirom na to da sam čest učesnik TV kvizova i redovan učesnik pub kvizova, a na jednom od njih sam bliže upoznao i svoju sadašnju devojku i mnogo ljudi sa kojima sam sada prijatelj, tako da da kvizovi definitivno zauzimaju posebno mesto u mom srcu“, poručuje on.

Kako si se odlučio da se prijaviš za prvo učešće u kvizu i koji je to kviz bio?

„Moje prvo prijavljivanje za TV kviz je bilo 2018. godine kada sam se prijavio za kviz „Potera“. Testiranje se tada vršilo uživo u Beogradu, dok su danas većinom testiranja telefonskog tipa. Sastojalo se iz vise faza, a iako sam usmeni deo testiranja odlično uradio, nešto slabiji sam bio na pismenom delu što je rezultovalo time da ne budem pozvan za učešće u samom kvizu. Ovakav epilog poljuljao je moje samopouzdanje, iako sam duboko u sebi znao da imam potencijal za učešće. Tek nakon učešća u gorepomenutim pab kvizovima i kvizovima Srpske Kviz Asocijacije sam se odvažio da se prijavim na dosta TV kvizova prošle godine. Prvi među njima je bio kviz „Najslabija karika“, na kome sam imao vatreno krštenje i osetio iz prve ruke šta znači floskula „Lako je kod kuće i iz fotelje davati odgovore“. Ispao sam u prvoj rundi i to je ostao nastup koga se nerado sećam, ali sam iz njega izvukao mnogo pouka za svoje buduće nastupe“, objašnjava Mateja.

U kom kvizu je stigla prva pobeda i kakav je osećaj trijumfovati u jednom kvizaškom nadmetanju?

„Moja prva zvanična pobeda je zapravo bila pobeda u jednoj epizodi kviza „Naslovna Strana“ , gde sam pobedio renomirano kvizaško ime i pobednika 150. ciklusa slagalice Đorđa Nikolića. Iako sam već u sledećoj epizodi bio poražen i nisam osvojio nikakvu nagradu, to pamtim kao svoju prvu kvizašku pobedu.

Prva ozbiljnija pobeda došla je na kvizu „Stigni me ako znaš“. Znao sam da mi koncept kviza najviše odgovara pošto obožavam usmena pitanja koja zahtevaju malo vremena za davanje odgovora. Osećaj nakon pobede je bio sjajan, čar TV kvizova i jeste u tom adrenalinu koji vas prati kroz samo učešće i koji eskalira u slučaju dobrog rezultata. Kasnije sam osvajao nagrade na kvizu „Boom“, u ekipi sa profesorom Mladenom Šljivovićem i Nikolom Ranđelovićem, a bio sam i pobednik dva izdanja kviza „Totalni obrt“. Sve su to iskustva koja ću pamtiti čitav život“, ističe Kojičić.

Na kojim si sve kvizovima učestvovao do sada i kakvi su planovi za naredni period?

„Prošla kalendarska godina je bila izuzetno aktivna što se tiče mojih učešća na TV kvizovima. Pored ovih kvizova koje sam već pomenuo, imao sam zapaženo izdanje i u kvizu „Potera“, u kojem nisam osvojio nagradu, ali sam bio izuzetno zadovoljan svojim nastupom, tako da mi nimalo nije bilo krivo što je pobeda izmakla. Možda i najzahtevnije učešće na nekom kvizu mi je bilo učešće na „Mozaiku“. Tu sam prvi put ostvario zavidniji uspeh u nekom od takoznavnih „dnevnih“ kvizova. Iako sam na kraju zavrsio na četvrtom mestu u ciklusu, nekad sam pobeđivao, a nekad zamalo gubio od eminentnih kvizaša sa dugogodišnjim, a nekih čak i sa višedecenijskim iskustvom i uspehom na TV kvizovima.

Istakao bih još i učešće na kvizu „Pobednik“ koje je hronološki došlo odmah nakon “ Stigni me ako znaš“, gde sam po prvi put nastupio pomalo nadmeno i potcenjivački što mi se odmah obilo o glavu, tako da sam i tu naučio jednu bitnu lekciju. Sve u svemu, porazi su sastavni deo kvizova i jako su bitni za napredak jer tu možete videti kako vam mozak radi pod pritiskom poraza i to još pred kamerama. Volim kvizove i zbog tog psihološkog momenta borbe sa samim sobom, gde se u svakom novom kvizu javi neka nova psihička barijera koju treba da premostite“, kazao je on.

Kao pobednik u već par kvizova i neko ko je stekao pozamašno iskustvo, šta savetuješ onima koji žele da se prijave za učešće na nekom TV kvizu?

„Savetovao bih ljude da se prijave za TV kvizove zbog nezaboravnog iskustva, koje će sutra prepričavati svojoj deci bez obzira na rezultat koji se postigne. Savetovao bih prvo da se prijave na neke takozvane „dnevne“ kvizove, koji se većinom emituju preko kabla, poput „Totalnog obrta“, „Pobednika“, „Mozaika“ ili „Naslovne strane“. Oni su dinamičniji i opušteniji i odlični za to probijanje straha od kamera, treme i sticanje iskustva.

Takođe su promene u rezultatu učestale i tu možete videti kako vam samopouzdanje varira u odnosu na ishod na tabeli. Ako ste iz Zaječara ili okoline savetovao bih vas da učestvujete na zaječarskom pub kvizu koji se održava u Omladinskom centru ili da se priključite radu u Srpskoj Kviz Asocijaciji. To vam moze posluziti kao afirmacija za to kako stojite u odnosu na druge ljude u okolini. Ako ste dovoljno entuzijastični za kvizove sami ćete doći do literatura iz kojih ćete vežbati i usavršavati se, jer kao i sve u životu, naporan trening i rad su ključ uspeha. Smatram da ako to radite posvećeno i predano svakog dana ćete dolaziti u susret sa mnogo interesantnih podataka i činjenica koje će vas podstaći da dodatno istražujete. Voljan sam da pomognem svakom ko je zainteresovan i možete mi se javiti na društvenim mrežama oko pomoći. Siguran sam da je kvizing najzanimljiviji i najinteresantniji hobi koji možete da imate“, poručuje za kraj Mateja.